CAN ‍: Le Sénégal dénonce un arbitrage corrompu ‍!

Grand favori de la compétition, le Sénégal a pris la porte dès les 8es de finale de la CAN lundi soir après sa défaite aux tirs au but contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire.

Rapidement, les coéquipiers de Sadio Mané ont pourtant fait la course en tête dans ce 8e de finale de la CAN qui prenait la direction d’un match à sens unique après l’ouverture du score de Diallo dans les dix premières minutes. Dominateurs, les Lions de la Téranga ont rapidement baissé de rythme mais en début de seconde période, Ismaïla Sarr aurait pu obtenir un penalty pour une faute de d'Odilon Kossounou. Après une chevauchée de près de 35 mètres balle au pied, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, victime d’un croc en jambes, s’est écroulé dans la surface.

Krepin Diatta en furie contre l'arbitrage

L’arbitre gabonais de la rencontre Pierre Ghislain Atcho n’a pas bronché. Mais ce que les Sénégalais lui reprochent, c’est surtout de ne pas s’être déplacé pour revoir l’action en vidéo. Comme si cela ne suffisait pas, la Côte d’Ivoire a obtenu un penalty, incontestable, validé par la VAR en fin de match ayant permis à Franck Kessié d’égaliser pour guider son équipe vers les prolongations. Un pur scandale d’arbitrage selon le latéral droit monégasque Krepin Diatta, lequel s’est lâché en zone mixte en accusant la CAF d’être corrompu.

« Vous êtes des corrompus. Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. C’est incompréhensible. Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty, un gars (Ismaïla Sarr NDLR) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR ? Je suis désolé mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition » a pesté le défenseur de l’AS Monaco et du Sénégal, accusant clairement la fédération africaine de football de tout faire pour que la Côte d’Ivoire gagne à domicile. Pour être totalement objectif, on n’oubliera pas toutefois de souligner que Sadio Mané aurait pu être exclu après dix minutes de jeu pour une semelle énorme sur le tibia d’Ibrahim Sangaré mais l’arbitre, très gentil sur ce coup-là, n’a distribué qu’un carton jaune à l’encontre de l’ancienne star de Liverpool. Sans compter que le pénalty pour la Côte d'Ivoire n'a pas été attribué en premier lieu malgré la faute énorme d'Edouard Mendy dans la surface, avant que la VAR n'intervienne...