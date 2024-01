CAN ‍: Chancel Mbemba vs Walid Regragui, le clash se poursuit dans la nuit

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Dimanche, l’après-match de Maroc-Congo (1-1) a dégénéré après une altercation entre le capitaine congolais Chancel Mbemba et le sélectionneur marocain Walid Regragui.

Au moment de se serrer la main après le match, le ton est monté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Le défenseur de l’Olympique de Marseille avait l’air d’en vouloir au sélectionneur du Maroc, sans que l’on sache pourquoi. De son côté, Walid Regragui a insisté pour que Chancel Mbemba lui serre la main droit dans les yeux. Le ton est ensuite monté entre les deux hommes et leur altercation a fait monter la tension, provoquant des scènes de bagarre générale sur le terrain. « Je ne suis pas un super joueur mais je ne croyais pas que ce mot-là allait sortir du coach... Lui-même va parler » a lancé Chancel Mbemba après le match.

Confronté à une vague d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, le défenseur du Congo sous-entend clairement que Walid Regragui n’a pas été correct avec lui sans dévoiler pour autant la nature des mots prononcés par le sélectionneur du Maroc. Attaqué dans son honneur et son intégrité, Walid Regragui a riposté face aux accusations de Chancel Mbemba. « Je n'ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s'il a des images autres que celles que l'on voit à la télévision, qu'il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu'il s'est passé. Et voilà ce qu'il s'est passé... Avant que j'aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre (coach du Congo) le sait » raconte Walid Regragui dans des propos relayés en fin de soirée par L’Equipe, alors que des soupçons de racisme lui avaient été remontés dans un second temps.

Walid Regragui répond aux accusations de Chancel Mbemba

« Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : "Mais pourquoi tu me parles comme ça ?" Et là, il regarde ailleurs, genre "je ne te serre pas la main". Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit : "Tu te la racontes !" Et il me dit : "Tu m'as traité de con !" Il n'y a pas de souci qu'il ait entendu ça, même si je ne l'ai jamais dit, mais en parlant comme il l'a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c'est malhonnête » regrette Walid Regragui, qui ne supporte pas les sous-entendus d’insultes racistes soulevés par Chancel Mbemba après un match qui restera comme le plus électrique de la CAN 2024 pour le moment.