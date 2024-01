La CAN en folie, Mbemba attaqué en rentrant aux vestiaires

Dans : CAN 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc et la République Démocratique du Congo ont fait match nul un but partout. Après le coup de sifflet final, des scènes de tension extrêmes ont éclaté.

La RDC a de quoi avoir quelques regrets après son match nul face au Maroc ce dimanche à la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré l'ouverture du score précoce d'Achraf Hakimi, les Congolais ont plus que fait jeu égal avec les Lions de l'Atlas et un penalty aura été manqué avant l'égalisation logique en fin de rencontre. La RDC devra impérativement remporter son dernier match de poule pour se qualifier. Peut-être que la formation africaine devra le faire sans Chancel Mbemba. Très en colère au coup de sifflet final, le joueur de l'OM n'a pas du tout aimé le comportement des joueurs marocains. Une énorme embrouille a d'ailleurs éclaté aux yeux de tous. D'abord entre Mbemba et Walid Regragui puis entre l'ancien de Porto et Younes En-Nesyri...

Mbemba, c'est allé très loin

Sur une vidéo qui circule ces dernières minutes sur X, on peut en effet voir le Marocain poursuivre violemment Mbemba jusque dans les vestiaires pour en découdre. Conscients de l'état de la situation, d'autres joueurs des Lions de l'Atlas, dont Yassine Bounou, tenteront de calmer les choses, comme vous pouvez le voir sur la séquence ci-dessus. A noter qu'en conférence de presse, Walid Regragui est revenu sur les incidents à la fin de la rencontre. Et il a fait un mea culpa qui mérite d'être souligner : « J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. C’est peut-être l’adrénaline qui l’a fait agir comme ça (Ndlr : serrer la main sans regarder dans les yeux). Je regrette car on a pas donné une belle image ni nous, ni la RDC ! ». Reste à savoir si des sanctions seront prises par les instances compétentes.