CAN 2024 ‍: Un voleur dans le vestiaire, le Cameroun en émoi

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Rigobert Song a donné la liste des 27 joueurs qui défendront les couleurs du Cameroun à la CAN 2024. Le milieu Martin Hongla n'en sera pas. Le joueur du Hellas Vérone n'est plus appelé depuis juin et certains évoquent des faits graves pour expliquer son absence.

Présent à la Coupe du monde 2022 au Qatar, proche du sélectionneur Rigobert Song et performant dans son club du Hellas Vérone en Serie A. Martin Hongla avait toutes les cartes en main pour jouer la CAN 2024 en janvier. Néanmoins, le milieu de terrain ne fait pas partie des 27 appelés par Song. C'était finalement dans l'air du temps puisque Hongla n'a pas été appelé depuis juin, ratant cinq rassemblements consécutifs avant le tournoi en Côte d'Ivoire. Mais, cette brutale mise à l'écart interroge les médias locaux. Sportivement irréprochable, qu'a fait Hongla pour être écarté aussi longtemps par son sélectionneur ?

Hongla le voleur ? Song dément fermement

Le journaliste camerounais Marc Chouamo Ngangoum a la réponse. Selon lui, Martin Hongla se serait rendu coupable de vols dans le vestiaire lors de sa dernière convocation en mars. Des objets ont disparu des chambres de plusieurs joueurs des Lions Indomptables. Selon les sources du journaliste, Martin Hongla a été rapidement soupçonné par Rigobert Song qui, le considérant comme proche, lui a confié les clés du vestiaire à lui seul. Depuis, Hongla n'a plus remis les pieds en sélection.

💬 Rigobert Song sur Martin Hongla #CFOOT



«Il n’a jamais volé. Ce sont des bêtises. Il y a aucun problème. C’est un joueur que je connais depuis les U23. C’est mon fils.» pic.twitter.com/nVEeCr2HZF — CFOOT (@cfootcameroun) December 28, 2023

Une théorie crédible mais totalement balayée par Rigobert Song lui-même en conférence de presse. « Ce sont des bêtises. Il (Hongla) n’a jamais volé. Il n’y a aucun problème. C’est un joueur que je connais depuis les U23. C’est mon fils. Martin Hongla n’a jamais volé. C’est tout simplement un choix de ma part de ne pas le convoquer. C’est sur cette base que je suis parti », a réagi vigoureusement l'ancien défenseur central du RC Lens notamment. Pas de quoi calmer les sceptiques. En effet, quelle drôle de façon de traiter son « fils spirituel » et cadre au Mondial 2022 que de le priver de sélection depuis sept mois désormais.