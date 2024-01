CAN 2024 ‍: Le miracle continue pour la Côte d'Ivoire ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

Après un match acharné (1-1), il a fallu les tirs au but pour permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier (5 tab à 4) pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant le Sénégal, tenant du titre.

Qualifiée presque miraculeusement pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire avait l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale ce lundi soir contre le Sénégal. Mais les choses débutaient de la pire des façons pour les locaux, puisque après quatre minutes de jeu, les Lions de la Teranga ouvraient le score par Diallo (0-1, 4e). Par miracle, Mané échappait à l'expulsion malgré un tacle en retard sur joueur ivoirien peu après (9e). Mais globalement, le Sénégal tenait le match et semblait pouvoir se qualifier aisément. Mais cette fois, la Côte d'Ivoire n'explosait pas en plein vol, se laissant le droit de rêver.

Un penalty sauve la Côte d'Ivoire

A l'entame des dernières minutes, les locaux se faisaient de plus en plus pressent sur le but sénégalais, et c'est logiquement qu'ils obtenaient un penalty consécutivement à une faute de Mendy, même si l'arbitre avait besoin de la VAR pour confirmer tout cela. Kessie ne ratait pas cette occasion d'égaliser (1-1, 86e) redonnant ainsi l'espoir à tout un stade. Le score n'évoluait pas, il fallait donc passer par la prolongation pour connaître le vainqueur de cette énorme affiche. Mais ces 30 minutes de rab ne changeaient rien, et il fallait donc les tirs au but pour séparer le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Dans cet exercice, Niakhate était le premier et le seul à se rater, le joueur sénégalais envoyant son tir sur le poteau ivoirien. Cet échec était cependant suffisant pour permettre aux Ivoiriens, qui réussissaient leurs cinq tirs au but, de continuer leur route dans cette CAN qu'ils n'ont pas été loin de quitter dès le premier tour. Au prochain tour, le pays organisateur affrontera le vainqueur du choc entre le Mali et le Burkina Faso