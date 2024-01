CAN 2024 ‍: L’Égypte accroche le Ghana, mais perd Salah

Dans : CAN 2024.

Par Alexis Rose

2e journée de la phase de groupes de la CAN 2024 (groupe B) :

Stade Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Égypte – Ghana : 2 à 2.

Buts : Marmoush (69e) et Mostafa Mohamed (74e) pour l’Égypte ; Kudus (45e+3, 71e) pour le Ghana.

Malgré la sortie sur blessure de Mohamed Salah et un match bien mal embarqué à cause du doublé de Kudus, l’Égypte a réussi à arracher le nul face au Ghana grâce à un nouveau but du Nantais Mostafa Mohamed. Avec deux points, les Pharaons grimpent à la deuxième place du Groupe B de cette CAN 2024 alors que le Ghana reste dernier, en attendant le résultat du match de vendredi entre le Cap-Vert, leader, et le Mozambique.