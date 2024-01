CAN 2024 ‍: L'Algérie annonce le forfait d'Amine Gouiri

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Coup dur pour Amine Gouiri. L’attaquant du Stade Rennais devait disputer sa première compétition avec l’Algérie cet hiver, il n’en sera finalement rien.

Dans un communiqué officiel, la fédération algérienne de football annonce qu’Amine Gouiri doit renoncer à la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Blessé, l’attaquant du Stade Rennais n’est plus à la disposition du sélectionneur Djamel Belmadi et va donc manquer cette échéance capitale, sa première depuis qu’il a rejoint les Fennecs. Un coup dur pour Gouiri mais une bonne nouvelle pour Rennes, où le joueur va rentrer afin de se « rétablir convenablement » selon les mots de la fédération algérienne de football. Reste maintenant à savoir ce dont souffre Amine Gouiri et à combien de temps sera estimée son indisponibilité.