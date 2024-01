Algérie ‍: Walid Acherchour disjoncte et vire Mahrez

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

La sélection algérienne a manqué son entrée en lice lors de la CAN 2024 avec un match nul face à l’Angola (1-1). Très attendu, le capitaine Riyad Mahrez a déçu lors de cette première rencontre.

L’équipe d’Algérie fait partie des favoris pour le titre lors de cette Coupe d’Afrique des Nations mais une chose est sûre, la sélection de Djamel Belmadi devra montrer beaucoup plus lors des matchs à venir pour espérer un sacre dans un mois. Pour son entrée en lice, les Fennecs ont concédé un match nul terriblement décevant contre la modeste équipe de l’Angola (1-1). Les stars de l’Algérie n’ont pas été au rendez-vous et l’un des premiers ciblés est sans surprise Riyad Mahrez. L’ex-attaquant de Manchester City, qui a rejoint Al-Ahli en Arabie Saoudite lors du mercato estival, est apparu hors de forme. Walid Acherchour ne digère pas. Sur le plateau de Winamax, le chroniqueur s’est énervé de la prestation médiocre à ses yeux du capitaine algérien, lequel va rapidement devoir montrer un autre visage s’il ne veut pas être éjecté de cette équipe selon lui.

« J’ai vu un Mahrez arriver en surpoids lors de la préparation. J’ai vu un Mahrez totalement déconnecté dans la très bonne période de l’Algérie en première mi-temps. Et en seconde période, il a été absent et transparent. Heureusement, il a un coach qui impose la république des copains. A un moment, il faut appeler un chat un chat. Il donne un crédit illimité à Mahrez car il nous a fait rêver en 2019. Mais c’était il y a quatre ans ! Le style de joueur que tu dois juger par son côté décisif ou pas, ça commence à me gaver. Attendre pendant 90 minutes que Mahrez va nous faire quelque chose, ça commence à m’ennuyer sincèrement car il n’y a pas de continuité, il n’y a pas de connexion, aucun dépassement de fonctions » rage Walid Acherchour, en colère contre Riyad Mahrez, avant de poursuivre.

Walid Acherchour sans pitié avec Riyad Mahrez

« Il ne joue que lorsqu’il a le ballon dans les pieds. Quand l’équipe est en difficulté, il doit faire plus. Il a joué dans de grandes équipes, dans de grands championnats, il a le droit de sentir un match. Il connait la CAN, il a un vécu dans ce groupe. S’il n’a pas envie de jouer avec la sélection et de se donner à 200 %, qu’il laisse la place aux autres. Mahrez n’a aucune circonstance atténuante, il est parti en Arabie Saoudite, son unique objectif de la saison c’est la CAN ! Il ne peut pas donner ça, on est loin du compte avec Mahrez et ce n’est pas la première fois » estime le chroniqueur, très agacé par l’entrée en lice de l’Algérie et par la prestation très en-dessous des attentes de Riyad Mahrez. Déjà sous pression, l’équipe de Djamel Belmadi sera attendue au tournant samedi à 15 heures contre le Burkina Faso avec l’obligation cette fois de gagner pour ne pas se mettre en danger dans ce groupe.