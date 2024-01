Algérie ‍: Belmadi claque la porte

Dans : CAN 2024.

Nouveau fiasco pour l’Algérie, qui vient de rater ses deux dernières CAN et la qualification à la précédente Coupe du monde. A la tête de la sélection pendant tout ce temps, Djamel Belmadi est pointé du doigt pour avoir été incapable de créer un collectif malgré des individualités de très haut niveau dans leurs clubs. L’ancien joueur de l’OM est aussi en froid avec la presse algérienne depuis des années, même si c’est une habitude pour les sélectionneurs des Fennecs. Ses sorties de plus en plus musclées, sa volonté d'interdire la diffusion des matchs de préparation pour ne pas dévoiler son plan de jeu, et le manque de résultats, ont fini par pourrir le climat autour des Fennecs.

🚨🚨 Djamel Belmadi aurait annoncé sa démission à ses joueurs dans le vestiaire ! 🇩🇿



Néanmoins, au soir de la défaite assez pathétique face à la Mauritanie, qui élimine les coéquipiers de Houssem Aouar de la compétition avec la dernière place du groupe, l’Algérie n’a plus de sélectionneur. Djamel Belmadi, qui s’est voulu comme d’habitude défiant dans l’après-match et remonté contre ceux qui voulaient le voir tomber, a en revanche confié à ses troupes qu’il en avait fini avec la sélection algérienne, dévoile RMC. Une annonce officielle aura lieu au retour de la délégation au pays, même si, vu le fiasco, celui-ci se fera le plus discret possible on peut l’imaginer.