Un petit Monaco met une grosse claque à Strasbourg

Dans : Ligue 1, Monaco, RCSA.

Après deux matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’AS Monaco a bien réagi en dominant Strasbourg (3-0) à Louis-II. Sans convaincre dans le jeu, le club de la Principauté recolle provisoirement au Paris Saint-Germain en tête du championnat.

S’imposer 3-0 sans vraiment briller, c’est possible. La preuve avec l’AS Monaco ce samedi. Opposés à une équipe de Strasbourg en panne d’efficacité, les champions de France ont mis du temps pour entrer dans la partie. Trois jours après leur match de Ligue des Champions à Leipzig (1-1), les Monégasques se procuraient quand même deux grosses occasions en début de rencontre.

La première sur un lob de Jovetic qui terminait sur la barre. Avant la frappe de Falcao à côté alors que le Colombien était en position idéale. Pas de conséquence pour l’ASM qui, même endormie pendant une bonne demi-heure, finissait par ouvrir le score grâce à Rony Lopes (1-0, 44e), servi par Falcao. Un but juste avant la pause, et un autre juste après. L’attaquant colombien, encore lui, profitait de sa position de hors-jeu non signalée pour marquer dans le but vide (2-0, 51e).

Et de 9 pour Falcao !

De quoi assommer des Strasbourgeois entreprenants mais beaucoup trop maladroits dans la zone de vérité. Après un bel arrêt du gardien monégasque Benaglio sur un coup franc de Lienard, le défenseur central Mangane commettait une énorme boulette pour laisser Falcao inscrire un doublé (3-0, 67e). Déjà le 9e but d’El Tigre cette saison en L1 ! Serein, Monaco terminait tranquillement la partie pour revenir provisoirement à hauteur du Paris Saint-Germain. De son côté, Strasbourg reste dans la zone rouge.