Un grand Pelé évite à l’OM d’être tondu à Toulouse

Dans : Ligue 1, OM, TFC.

Comme à l’aller, Toulouse et Marseille se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. Pas une bonne affaire pour l'OM, qui a beaucoup souffert.

Pourtant, tout était réuni pour une belle rencontre de football sous le soleil, et dans un Stadium rempli à la gorge en raison du 80e anniversaire du club occitan. D’ailleurs, cela partait très fort avec un TFC très en jambes, mais qui se heurtait déjà à un Pelé en grande forme. L’Albatros déployait ses ailes pour détourner sur sa barre une reprise à bout portant de Braithwaite (11e). L’OM ne parvenait pas à sortir, et Pelé maintenait son équipe en vie sur un tir croisé de Delort (15e). Cela continuait ainsi jusqu’à la pause, forçant Rudi Garcia à faire sortir Anguissa puis Evra, hors du coup.

La deuxième période était plus équilibrée, avec un gros rythme et des occasions des deux côtés. Mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous, avec aussi un Lafont qui s’employait devant Vainqueur ou Payet pour préserver le score nul jusqu’au bout. Un résultat honorable pour Toulouse, qui a tout donné pour l’emporter, mais bien moins intéressant pour l’OM sur le plan comptable. Car les Olympiens se font doubler par Bordeaux, et manquent l’occasion qui leur était offerte de revenir à quatre longueurs de Lyon.