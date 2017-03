TV : Hervé Mathoux confirme le retour de Pierre Ménès début avril

Dans : Ligue 1.

Invité ce mercredi de Philippe Vandel sur France-Info, Hervé Mathoux a confirmé que si le retour de Pierre Ménès avait été envisagé dans un premier temps pour la mi-mars après ses gros soucis de santé, et sa double greffe, le come-back du consultant vedette de Canal+ se fera début avril, à priori le 2, lors du Canal Football Club prévu ce soir-là. Une bonne nouvelle à la fois pour Pierre Ménès, puisqu'elle confirme qu'il est de nouveau en bonne santé ce qui est une bonne chose, mais également pour les abonnés qui s'ennuyaient un peu en l'absence du consultant le plus suivi et le moins politiquement correct de France.