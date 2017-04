Super Mario vole au secours de Nice, toujours candidat au titre

Dans : Ligue 1, OGCN, LOSC.

Nice a parfaitement géré son déplacement à Lille en s’imposant 1-2 dans le Nord. Même si le style n’est pas toujours impeccable, les Aiglons sont toujours en course pour le titre, et ils passent provisoirement devant le PSG au classement.

Pourtant, cela avait bien mal commencé pour les troupes de Lucien Favre, puisque sur un tir dévié, Amadou ouvrait le score après un bon début de match des Dogues (1-0, 14e). Mais Nice n’avait pas le temps de douter, puisque Super Mario intervenait au secours des siens. Sur un bijou d’Eysseric au second poteau, l’Italien ouvrait son pied pour égaliser d’un tir croisé (1-1, 17e). Et juste avant la pause, Balotelli faisait encore la différence en reprenant dans le but vide un tir de Ricardo repoussé par Enyeama (1-2, 45e).

Le LOSC tentait bien de réagir en seconde période, grâce notamment à un De Préville remuant, mais Cardinale s’interposait, à l’image de sa parade du bout des gants sur un tir lointain de Xeka (85e). Le Gym s’accrochait à sa victoire, parachevant d’ores et déjà une saison historique puisque le club azuréen a battu son record de points sur un exercice, alors qu’il reste encore six matchs à disputer. Pour Lille, avec toujours 37 points au compteur, le maintien n’est pas encore assuré, et il faudra désormais aller chercher des points à l’extérieur pour éviter des sueurs froides en fin de saison.