SMC-FCN : Les supporters de Nantes virés par la police !

Dans une scène heureusement assez inédite dans les stades de football, les supporters du FC Nantes n’ont pu suivre qu’une période le match de leur équipe favorite. A la mi-temps, les forces de l’ordre sont entrées dans la tribune qui leur était réservée et ont expulsé la petite cinquantaine de fans des Canaris qui encourageait leur équipe. Le motif ? Leur présence malgré l’interdiction de déplacement des supporters annoncée en amont par la Préfecture du Calvados. Néanmoins, la scène a marqué les esprits et les Ultras de Caen sont eux aussi sortis du stade à la pause en solidarité. Les supporters nantais ont du donner leurs papiers d’identité aux policiers et risquent… une interdiction de stade.