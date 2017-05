SCB-OL : Le verdict de Pierre Ménès, sanction logique contre Bastia

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

Le SC Bastia a peut-être perdu sa dernière chance de se maintenir en Ligue 1 ce jeudi soir, avec la décision de la commission de discipline de lui infliger un match perdu sur tapis vert et trois matchs à huis clos en raison des incidents violents qui ont eu lieu contre Lyon le mois dernier. Les dirigeants corses ont déjà fait savoir qu’un appel allait être effectué. Pour Pierre Ménès, qui ne porte pas vraiment le club et les supporters bastiais dans son cœur, la sanction est en tout cas indiscutable et méritée.