PSG-OL : Lyon va payer l’addition au Parc craint Pierre Ménès

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Auteur d’un gros match européen dans la débauche d’énergie pour tenir le score, notamment au terme d’une fin de deuxième période à l’arrache, l’Olympique Lyonnais a gagné le droit de poursuivre sa route.

Personne n’a été épargné, et plusieurs joueurs comme Mammana, Lopes et Gonalons sont sortis du match avec des petits pépins physiques. Difficile de se remettre directement dans le bain avec un gros match dès dimanche contre le PSG. Et c’est bien ce qui fait craindre le pire à Pierre Ménès, pour qui les Rhodaniens pourraient bien craquer au Parc des Princes, face à des Parisiens qui n’ont pas joué de la semaine.

« On se doutait que cela n’allait pas être un match facile pour l’Olympique Lyonnais. Il ne l’a pas été. Du tout (…) Mais les Rhodaniens ont su résister avec beaucoup de solidarité et confirment leurs progrès récents. En revanche, ils ont probablement bien tapé dans leurs réserves, ce qui leur annonce un match sans doute un peu difficile dimanche au Parc. Mais on n’a rien sans rien et voilà un deuxième club français en quart de finale de Coupe d’Europe, avec l’espoir d’aller encore un peu plus loin dans cette compétition qui, rappelons-le, se refuse toujours aux clubs français. C’est tout ce qu’on peut souhaiter à l’Olympique Lyonnais », a confié Pierre Ménès, qui sait qu’un long parcours européen avec des matchs le jeudi a de grandes chances de coûter des points en championnat.