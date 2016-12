OM : Courbis étonne avec deux Marseillais dans son équipe type

Dans : Ligue 1, OM.

Rolland Courbis a toujours eu l’art du contre pied, et il ne l’a visiblement pas perdu. Le consultant de RMC, ancien coach de la plupart des clubs de Ligue 1, a fait une petite sensation avec son équipe type de la première partie de saison. Si la part belle est faite à Nice et Monaco avec trois joueurs chacun, deux Marseillais y prennent place, avec Florian Thauvin et Yohann Pelé. Le portier olympien, qui a certes parfaitement tenu la baraque et notamment au Vélodrome, s’est aussi fait remarquer par quelques bourdes qui ont coûté cher, comme face à Nice, et des performances très moyennes à Montpellier ou Monaco. Mais le successeur de Steve Mandanda a aussi montré qu'il avait les épaules pour tenir ce poste, et c'est ce qui a été visiblement récompensé par Rolland Courbis.

Le onze de la mi-saison selon Rolland Courbis : Pelé – Corchia, Danté, Glik, Dalbert – Bakayoko, Cyprien – Bernardo Silva, Boudebouz, Thauvin - Cavani

Entraineur : Lucien Favre