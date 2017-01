OL-OM : Une victoire historique pour Lyon

Dans : Ligue 1, OL, OM.

L'Olympico entre Lyon et Marseille est toujours un moment à part dans une saison. Ce match déchaine les passions du football français depuis des décennies. Et ce dimanche soir, lors du 108e match des Olympiques, l'OL, sorti vainqueur dans son Parc (3-1), a pris l'avantage sur l'OM en gagnant pour la 35e fois de son histoire alors que les deux formations étaient à égalité de victoires au coup d'envoi (34). Avant le prochain rendez-vous olympique, le 31 janvier prochain en 16e de la Coupe de France, l'histoire a pour l'instant choisi Lyon, qui n'a d'ailleurs plus perdu à domicile en championnat contre Marseille depuis 2007.