Le Bihan fait oublier Balotelli et Pléa face à Montpellier

Dans : Ligue 1, MHSC, OGCN.

Sans Balotelli ni Pléa, Nice a beaucoup souffert face à Montpellier, avant de faire la décision en seconde période grâce à un doublé du revenant Mickaël Le Bihan (2-1).

Les Aiglons, invaincus à domicile depuis février 2016, tiraient les premiers dans la course au podium qui reprenait ce week-end. Après la bonne affaire du week-end dernier, Nice tombait rapidement sur un os avec une formation de Montpellier rapide et volontaire, et qui passait logiquement devant au score. Sur un ballon mal dégagé au cœur de la surface, Mounié marquait en force au second poteau (0-1, 9e). L’avantage du MHSC était logique, du moins jusqu’à l’heure de jeu et l’entrée de Le Bihan, qui retrouve progressivement les terrains après une blessure qui l’a envoyé à l’infirmerie pendant plus d’un an.

L’ancien havrais pesait sur la défense adverse, et trouvait l’ouverture d’un tir précis et puissant en pivot (1-1, 68e). La fin de match était digne d’une rencontre de Coupe et cela permettait à Nice de faire preuve de son réalisme à toute épreuve, avec un but de Le Bihan en bout de course sur une passe de Souquet (2-1, 85e). Un succès qui permet de mettre la pression sur Monaco et le PSG, et qui rappelle que, malgré des difficultés dans le jeu, les Aiglons sont toujours là dans la course au titre.