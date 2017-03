L1 : Trois points qui font du bien pour le PSG à Lorient

Dans : Ligue 1, Lorient, PSG.

Sans se montrer séduisant, le Paris Saint-Germain est tout de même venu à bout du FC Lorient dans le grand match du dimanche soir (1-2). Une victoire importante dans la course au titre...



Quatre jours après sa déroute face au Barça en Ligue des Champions, le club de la capitale française devait se relever tant bien que mal. Après un début de match compliqué, et une occasion lorientaise de Wakaso (6e), Paris attendait la demi-heure de jeu pour ouvrir la marque. Sur un corner tiré par Di Maria, Cavani touchait d'abord la balle d'une talonnade avant que Jeannot ne la dévie dans son propre camp (0-1 à la 28e).

Après la pause, les Parisiens faisaient le break grâce à Nkunku, qui profitait d'une erreur de Lecomte pour conclure un contre lancé par Cavani (0-2 à la 52e). L'affaire semblait donc pliée... mais Ciani relançait le suspense d'une tête piquée sur un corner de Marveaux (1-2 à la 68e). La fin de match était à sens unique, mais le PSG ne se mettait pas à l'abri malgré des opportunités de Cavani (82e) et de Di Maria (84e)... Sans conséquence puisque Paris enchaîne un neuvième succès en onze matchs de championnat (1-2). Le club francilien repasse ainsi à la deuxième place en profitant du faux pas de Nice, mais reste à trois longueurs du leader monégasque. Lorient, de son côté, est bon dernier, avec six points de retard sur le premier non relégable, et file donc tout droit vers la L2...