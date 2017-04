L1 : Rennes, Bordeaux, ASSE, Pierre Ménès propose ses services

Dans : Ligue 1, Rennes, ASSE, Bordeaux.

Auteur d’un retour en grandes pompes sur la scène médiatique avec une présence remarquée au Canal Football Club, la réouverture de ses blogs et chroniques, un livre, des apparitions dans les émissions télés et même un film en préparation, Pierre Ménès a plus que jamais repris goût à la vie après sa double greffe du foie et d’un rein cet hiver. Dans un entretien pour L’Equipe, le consultant vedette de Canal+ avoue même qu’il pourrait être tenté par l’idée de reprendre des fonctions au sein d’un club. Si tout le monde lui jette à la figure sa courte et décevante expérience de dirigeant à Reims, Pierre Ménès se verrait bien apporter son aide à des candidats à l’Europe.

« Déjà, il ne faudrait pas que j'y perde financièrement, donc ça élimine 75 % des clubs de la L 1, car je gagne bien ma vie. Et surtout, je ne voudrais pas revivre ce que j'ai vécu à Reims (il était directeur sportif en 2005) avec aucun pouvoir, pas même un bureau et une ligne de téléphone, pour remplir ma mission. Pourquoi je dis Rennes ? Parce que ce club fait 24 000 spectateurs de moyenne, a un super centre d'entraînement, un super stade, un potentiel qu'il n'exploite pas et un entraîneur que j'apprécie énormément. Mais ce club ne dépense pas une thune, alors qu'il appartient à un milliardaire (François Pinault). Je l'ai rencontré un jour, il m'a dit : "Bonjour, je suis le président radin." Mais Rennes, c'est un exemple. Cela aurait pu être Saint-Étienne, Bordeaux... », a confié Pierre Ménès, qui semble titillé par l’idée de retrouver les bords de la pelouse.