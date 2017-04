L1 : OL-Monaco décalé à cause des présidentielles

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Match vedette de la 23e journée de Ligue 1, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco débutera plus tard que prévu. En effet, ce match aura lieu le dimanche 23 février, date du premier tour des élections présidentielles et Canal+ a demandé et obtenu que le coup d'envoi soit donné à 21h15 au lieu de 21h afin d'avoir plus de temps pour analyser les résultats du premier tout à partir de 20h.