L1 : Malgré la pluie diluvienne, Nice-Monaco devrait avoir lieu

Dans : Ligue 1, Monaco, OGCN.

La Côte d'Azur est actuellement sous des trombes d'eau, mais malgré tout le match entre Nice et Monaco, prévu à partir de 17h devrait avoir lieu. Le délégué de la LFP estime que la pelouse de l'Allianz Riviera va encaisser le choc et que les prévisions annoncent une relative accalmie à partir de 16h30. Un point sera toutefois fait un peu plus tard.