L1 : Malcom carbure et fait monter Bordeaux sur le podium

Dans : Ligue 1, TFC, Bordeaux.

Dans la première rencontre de la sixième journée de Ligue 1, Bordeaux a dominé Toulouse (0-1), grâce à un but de Malcom. Avec ce treizième match de suite sans défaite en championnat, les Girondins montent sur le podium.

Le Derby de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse était attendu, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent en première période (0-0 à la 45e), hormis une grosse occasion de Delort, qui ne concrétisait pas la domination toulousaine à cause d'une belle parade de Costil (31e).

Après la pause, la physionomie de la rencontre changeait, et c'est Bordeaux qui prenait les choses en main. Après une première opportunité de De Préville (55e), Malcom ouvrait finalement le score pour les Girondins d'une magnifique frappe suite à une passe de Kamano (0-1 à la 69e). Un but qui suffisait au bonheur de Bordeaux (0-1), qui s'impose pour la première fois à Toulouse depuis 2009.

Grâce à son Monsieur Plus, auteur de trois buts et de trois passes décisives en six matchs, le FCGB reste invaincu, grimpe de deux rangs, et s'installe donc provisoirement sur le podium de la Ligue 1 avec 12 points, devant l'OL.