Mercato : Embrouille pour Disasi, l'OL de nouveau en course

Dans : Ligue 1.

C’est assez peu commun mais cet été, le Stade de Reims est l’un des grands agitateurs du mercato en France avec notamment le feuilleton Axel Disasi.

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, qui s’est finalement tourné vers Leonardo Balerdi, le défenseur central de 22 ans va quitter la Champagne cet été. C’est une certitude, son contrat arrivant à échéance dans un an. Mais pour l’heure, il est absolument impossible de savoir dans quel club le colosse d’1m90 évoluera la saison prochaine. En début de semaine, le Stade de Reims a trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de l’international espoirs français, pour un total de 14 ME hors bonus. Néanmoins, Axel Disasi n’a pas donné son feu vert pour rejoindre le club de la Principauté, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Niko Kovac le veut absolument, mais Axel Disasi est toujours dans le doute. Son entourage refuse de finaliser les détails avec Monaco, espérant visiblement une offre encore plus alléchante. Ce qui a le don de rendre son club mécontent de la tournure des choses. Il faut dire que le défenseur du Stade de Reims, auteur d’une saison très convaincante sous les ordres de David Guillon, a l’embarras du choix pour son avenir. Le quotidien national explique que Southampton a longtemps été sur les rangs. En Italie, l’AS Roma, tout fraîchement rachetée, a manifesté son intérêt en dégainant une proposition officielle au cours des dernières heures. Enfin, une belle piste existe également en France pour Axel Disasi, celle menant… à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, Rudi Garcia apprécie beaucoup le profil du joueur, qu’il verrait bien au côté de Jason Denayer la saison prochaine au Groupama Stadium. L’avenir d’Axel Disasi reste donc indécis, alors que des portes de sortie en Allemagne, en Espagne et en France pourraient s’ouvrir dans les jours à venir si le dossier continue de traîner en longueur…