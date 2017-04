L1 : Le Qatar et le fisc monégasque, les « deux boulets » de l’OM et l’OL

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, Monaco.

Lancés dans une coursé budgétaire derrière le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille version McCourt et l'Olympique Lyonnais sauce Aulas risquent bien de toujours courir derrière leurs deux rivaux. Evoquant la situation actuelle en Ligue 1, et même s'il se réjouit de voir un milliardaire américain investir énormément d'argent dans l'OM, Christophe Bouchet, ancien président du club phocéen, craint que les deux Olympique soient encore et toujours à la ramasse. Car le PSG et Monaco ont chacun un atout énorme que l'OM et l'OL n'ont pas et n'auront jamais.

« Le problème de l'OM est le même que celui de l'OL : ils ont deux boulets aux pieds, le Qatar (PSG) et la défiscalisation monégasque. Pour se laisser un maigre espoir d'être dans la course, il faut mener un projet à très long terme, sans faire d'erreur. Ce n'est pas réjouissant tous les jours… », avoue, dans L'Equipe, l’ancien dirigeant marseillais, conscient que Frank McCourt et Jean-Michel Aulas ne peuvent pas tout changer sur le plan fiscal et financier en France. Mais l'exemple cette saison de Nice montre qu'au moins en Ligue 1 on peut tenir tête aux deux monstres avec des moyens économiques plus faibles. En Ligue des champions, c'est une autre musique...