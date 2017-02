L1 : Le PSG va chercher trois points malgré la boulette XXL d'Areola

Dans : Ligue 1, PSG, LOSC.

Ultra-dominateur, mais dans le dur après une bourde d'Areola, le Paris Saint-Germain a finalement arraché une précieuse victoire contre Lille grâce à un but de Lucas dans les toutes dernières secondes de jeu (2-1).

Après la difficile victoire de Monaco à Montpellier, le club de la capitale française n'avait pas d'autre choix que de s'imposer face à Lille pour rester pleinement dans la course au titre. Mais face à une solide équipe nordiste, regroupée dans son camp pour défendre, les Parisiens avaient le plus grand mal à conclure... Aurier (7e), Ben Arfa (29e, 48e), Di Maria (63e) et Lucas (68e) tentaient leurs chances, mais échouaient par manque de réalisme. Et comme souvent cette saison, Cavani endossait le costume de sauveur ! Sur un coup franc de Di Maria, le buteur uruguayen profitait d'une erreur de Kishna pour marquer de l'épaule au second poteau (1-0 à la 70e).

Paris pensait alors avoir fait le plus dur, mais Areola se trouait complètement sur une remise de Thiago Silva sous la pression de Bauthéac pour donner un but à De Préville, qui finissait le travail entre les jambes du gardien parisien à côté de ses pompes (1-1 à la 86e). Tout le monde se dirigeait donc vers un match nul inattendu... mais Lucas surgissait dans les derniers instants pour offrir la victoire aux siens (2-1 à la 90+3e). Avec ce succès dans la douleur, le cinquième en six matchs, le PSG conforte sa deuxième place et reste à trois unités de Monaco.