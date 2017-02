L1 : L'OM retombe de très haut à Nantes !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OM.

Dans un match complètement fou, le FC Nantes, combatif et réaliste, a fait chuter de haut un Olympique de Marseille très faible défensivement (3-2). Un bien mauvais résultat pour le club phocéen...



Après la belle victoire dominicale de l'ASSE, l'OM devait réagir pour rester pleinement dans la course au Top 5. Mais sous l'effet du pressing nantais, les Marseillais craquaient totalement dans les vingt premières minutes... Diego Carlos profitait d'un cafouillage dans la défense de l'OM pour marquer son premier but à Nantes d'une reprise à bout portant (1-0 à la 12e). Et Stepinski inscrivait le but du break après un magnifique enchaînement contrôle dans les airs puis reprise du droit sur un centre de Lima (2-0 à la 20e). Après cette entame de match catastrophique, Rudi Garcia effectuait un double changement en faisant rentrer Thauvin et Zambo (30e). Mais ce turnover n'avait pas le résultat escompté... jusqu'au retour des vestiaires.

Gomis réduisait effectivement l'écart d'une reprise du droit sur un service de Sakai (2-1 à la 49e). Mais quelques secondes plus tard, Thomasson fusillait Pelé depuis le point de penalty suite à un centre de Dubois (3-1 à la 50e). Le match semblait donc plié, mais c'était sans compter sur ce diable de Gomis, qui revenait à la charge d'une tête sur un caviar de Sanson (3-2 à la 61e)... avant de sortir sur blessure (64e). Le suspense était alors relancé, mais les 22 acteurs en restaient là (3-2), l'absence d'avant-centre se faisant cruellement sentir à l'OM. Si avec cette victoire, les Canaris font une très bonne opération en remontant de cinq places et en reléguant la zone rouge à sept unités avec un match en moins, les Phocéens, eux, perdent trois points précieux sur Saint-Etienne, solide cinquième.