L1 : L'OM fait tomber Nice et file vers l'Europe !

Dans : Ligue 1, OM, OGCN.

Dans le derby du Sud entre deux équipes en pleine bourre, l'Olympique de Marseille est finalement venu à bout de l'OGC Nice (2-1) pour s'emparer de la cinquième place de la Ligue 1.

Plus que jamais inscrit dans la course à l'Europe, le club phocéen voulait profiter du match nul entre Bordeaux et l'ASSE de vendredi pour rentrer dans le Top 5 de la L1. Et malgré un début de match compliqué, avec deux poteaux niçois de Pereira (3e) et Dalbert (14e) et la sortie sur blessure de Thauvin (17e), Marseille ouvrait la marque. Sur un corner de Payet, Gomis marquait effectivement le 18e but de sa saison de la tête au premier poteau (1-0 à la 21e). Marseille conservait tranquillement son avantage jusqu'à la pause.

Mais au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre changeait, et Nice égalisait rapidement. Profitant d'une jolie remise de Baysse au deuxième poteau suite à un coup-franc de Seri, Balotelli calmait un Vélodrome à guichets fermés en marquant des deux jambes (1-1 à la 50e). Sauf que ce but réveillait l'OM ! Gomis était d'abord tout proche du doublé (51e), mais c'est Evra qui faisait trembler les filets de Cardinale pour la deuxième fois de la soirée d'une tête plongeante après un centre au deuxième poteau de Lopez (2-1 à la 66e). La fin de match était équilibrée, avec des opportunités de part et d'autre, mais Marseille tenait bon en enchaînant une troisième victoire en quatre matchs (2-1).

Grâce à ce succès, l'OM grimpe au cinquième rang du championnat, avec une longueur d'avance sur Bordeaux avant leur confrontation directe de dimanche prochain. De son côté, Nice, qui perd pour la première fois depuis le mois de février, dit complètement adieu à la deuxième place du PSG, désormais située à six unités à deux journées de la fin.