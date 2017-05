L1 : Daniel Riolo dévoile son onze-type de la saison en Ligue 1 !

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG, OGCN.

Alors que la cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu lundi soir, cette fin de saison est l’occasion pour l’ensemble des observateurs de la Ligue 1 de dévoiler leurs équipes-types de la saison. Consultant pour RMC Sport, Daniel Riolo a joué le jeu et a dévoilé sa composition. Trois clubs seulement sont représentés dans le onze type, plutôt classique par ailleurs, du journaliste : le Paris Saint-Germain, l’OGC Nice et l’AS Monaco. Plus de surprises sur le banc avec notamment la présence d’Angel Di Maria, jugé comme irrégulier par la majorité des consultants au cours de cette saison, ou encore du jeune milieu de terrain du FC Nantes, Valentin Rongier.

Le onze de Daniel Riolo : Subasic – Ricardo Pereira, Marquinhos, Dante, Mendy – Fabinho, Verratti, Bernardo Silva, Lemar – Mbappé, Cavani.

Remplaçants : Cardinale – Meunier, Glik – Rongier, Di Maria – Thauvin, Falcao.