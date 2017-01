L1 : Bordeaux enchaîne, Angers enfonce un Metz qui a vu rouge

Dans : Ligue 1, Bordeaux, SCO.

Lors du vingt-deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, Bordeaux s'est rapproché du Top 5 en venant à bout de Nancy (0-2) et Angers s'est donné de l'air en bas de tableau contre Metz (2-1).



Ce samedi soir, deux formations étaient concernées par le Top 5. Bordeaux, d'abord, qui a réussi à faire chuter un Nancy en pleine bourre grâce à un but contre son camp de Cuffaut et un splendide coup-franc de Malcom (0-2). Avec ce deuxième succès de suite, les Girondins remontent à la sixième place à un point de l'OM, cinquième provisoire. Tout proche de perdre son premier derby contre Nantes depuis 2013, Rennes arrachait finalement le nul dans les dernières minutes de jeu grâce à un but du jeune Gnagnon (1-1). Désormais neuvième avec 30 points, le SRFC, qui n'a plus gagné en championnat depuis début décembre, garde donc ses distances avec son rival nantais, douzième.

Concernant la lutte pour le maintien, ce multiplex revêtait une grande importance puisque les six derniers du championnat s'affrontaient lors de trois confrontations directes. Et au final, c'est Angers qui faisait la très bonne opération de la soirée en battant un Metz réduit à neuf et de retour dans la zone rouge (2-1). Grâce à cette première victoire depuis le 5 novembre, le SCO grimpe à la seizième place, juste devant Bastia et Caen, qui se sont quittés sur un nul animé au Stade Armand-Cesari (1-1). Et devant, Dijon, nouveau treizième, a poursuivi sa bonne série en arrachant sa première victoire de la saison à l'extérieur dans le temps additionnel contre un Lorient abasourdi (2-3).