L’OL va chercher un nul mérité à Bordeaux

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux.

Dans une rencontre vivante marquée par deux erreurs d’arbitrages décisives, Lyon a profité d’une meilleure seconde période pour égaliser et venir chercher le nul à Bordeaux (1-1).

La pluie battante pendant toute la durée de la rencontre n’aura freiné personne, pas même les supporters du Matmut Atlantique, laissant Bordeaux et Lyon offrir une belle ouverture de la 28e journée de Ligue 1. En première période, Bordeaux se montrait le plus pressant, avec l’ouverture du score de Vada d’un petit ballon devant Lopes, même si le meneur des Girondins était assez nettement hors-jeu au départ de l’action (1-0, 16e). Une erreur d’arbitrage suivie d’une autre, puisque sur un contre, Malcom, touché dans la surface lyonnaise, récoltait un carton jaune pour simulation au lieu du pénalty (38e).

Après le repos, le scénario s’inversait alors que Bordeaux pêchait physiquement. Lyon dominait de plus en plus nettement, et l’égalisation de Mammana, d’un coup de tête sur un coup-franc de l’entrant Valbuena, était logique (1-1, 79e). La fin de match était débridée, mais aucun but n’était marqué et Lyon maintenait donc ses distances avec un poursuivant dans la course à l’Europe. Pour celle du podium, cela paraît désormais bien difficile.