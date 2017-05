L’incroyable 38e journée à cinq pour le maintien

Dans : Ligue 1, Bastia, Nancy, SMC, Dijon, Lorient.

Les résultats de ce dimanche soir laissent augurer de nombreux scénarios pour la dernière journée, notamment dans la course au maintien. Personne n’est condamné en raison de la victoire de Bastia face à Lorient. A l’heure actuelle, Nancy est dernier avec deux points de retard sur Bastia, et trois sur Lorient le barragiste. Mais tout pourrait encore changer. Dijon, et surtout Caen qui va à Paris, ne sont pas sauvés. Et quand on sait que Lorient affrontera Bordeaux tandis que Bastia ira à Marseille, cela promet 90 dernières minutes de folie.

Le calendrier des candidats au maintien

16. Dijon 36 pts - 12 ira à Toulouse

17. Caen 36 pts - 29 ira à Paris

18. Lorient 35 pts -26 recevra Bordeaux

19. Bastia 34 pts -24 ira à Marseille

20. Nancy 32 pts - 25 recevra Saint-Etienne