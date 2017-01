Benzia joue un sale tour à l’OL, Valbuena s’en souviendra

Dans : Ligue 1, OL, LOSC.

Malgré une nette domination tout au long du match, l’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile contre Lille (1-2). Une défaite difficile à encaisser, d’autant que l’ancien Gone Yassine Benzia a inscrit les deux buts de son équipe.

Comment l’Olympique Lyonnais a-t-il pu perdre ce match contre Lille ? La question doit tourner en boucle dans l’esprit des Gones, et surtout dans celui du malheureux Valbuena. Positionné sur le côté droit, le milieu offensif s’est procuré les deux premières occasions sur deux coups-francs dangereux. Le premier a même touché la barre ! Insuffisant pour récompenser la nette domination de l’OL. Mais plus la mi-temps approchait et plus le LOSC rééquilibrait la rencontre.

Malheureux Valbuena...

Alors après un énorme raté de Bauthéac, l’ancien Lyonnais Benzia ouvrait le score sur une frappe contrée par Yanga-Mbiwa (0-1, 38e). C’était dur pour les hommes de Genesio, qui revenaient en deuxième période avec le plein d’envie. Incapables de sortir balle au pied, les Dogues subissaient une grosse pression lyonnaise jusqu’au raté de Valbuena qui manquait… l’immanquable ! Deuxième barre de l’après-midi pour « Petit Vélo », qui concédait un penalty sur Corchia. Penalty transformé par Benzia (0-2, 80e), auteur de ses deux premiers buts en L1 cette saison.

Lacazette rate l’égalisation !

De quoi lancer une fin de match folle puisque l’OL ne lâchait rien et obtenait à son tour un penalty justifié. Comme d’habitude, Lacazette s’en chargeait et trouvait le chemin des filets (1-2, 86e). Malheureusement pour lui et les Lyonnais, le deuxième meilleur buteur de L1 ratait la balle du 2-2 dans les dernières minutes. Score finale 1-2 pour le LOSC qui réalise un gros coup. Pour Lyon, c’est plutôt un coup d’arrêt dans la course au podium...