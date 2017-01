The Best, c'est Cristiano Ronaldo !

Dans : Foot Europeen.

Opposé à Antoine Griezmann et Lionel Messi pour le titre de meilleur joueur FIFA de l’année 2016, Cristiano Ronaldo a fait le doublé après son Ballon d’Or remporté en décembre. Le Portugais profite bien évidemment de ses énormes performances et des victoires du Real Madrid en Ligue des Champions et du Portugal à l’Euro 2016 pour remporter cette nouvelle distinction individuelle.