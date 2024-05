Accord trouvé, Thiago Motta fonce à la Juventus

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison incroyable avec Bologne, actuel troisième de Série A, Thiago Motta va rejoindre la Juventus Turin la saison prochaine.

A l’instar de Xabi Alonso en Allemagne, Thiago Motta est l’un des coachs qui monte en Europe ces derniers mois. Après une première expérience au Genoa, l’ancien milieu défensif du PSG a confirmé les attentes placées en lui à Bologne. Troisième de Série A, Thiago Motta a réalisé une véritable prouesse qui en fait logiquement un entraîneur très courtisé. Selon les informations du Corriere della Serra, son avenir ne fait plus aucun doute. Le média italien dévoile dans son édition du jour qu’un accord de principe a été trouvé avec la Juventus Turin pour un contrat de deux ans plus une troisième année en option.

Le salaire de Thiago Motta est également dévoilé : 3,5 millions d’euros par an. « Il ne manque plus que la signature » selon le journal italien, qui n’emploie plus le conditionnel pour affirmer que l’ancien joueur de l’Inter Milan et de la sélection italienne va donc prendre la succession de Massimiliano Allegri dans les semaines à venir. Une information qui à n’en pas douter ne passera pas inaperçue chez les supporters du PSG alors que le nom de Thiago Motta avait été évoqué il y a un an avant la nomination de Luis Enrique.