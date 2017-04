PSG : Las Palmas considère, aussi, Jesé comme un boulet

Dans : Foot Europeen, Liga, PSG.

Très peu utilisé par Unai Emery au Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez (24 ans) a choisi de se relancer en prêt à Las Palmas, son club de coeur.

Mais près de deux mois plus tard, force est de constater que l’attaquant espagnol n’a pas retrouvé son meilleur niveau. Maladroit et à court de rythme, l’ancien joueur du Real Madrid s’est surtout illustré avec de grosses occasions manquées… Du coup, Jesé, malgré ses deux buts en Liga, n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Quique Setién, qui voit sa recrue hivernale tirer Las Palmas vers le bas.

« Il est arrivé avec une grosse envie de relancer sa carrière, de surmonter son triste passage au PSG. Il s'est mis lui-même une pression qui ne lui réussit pas, a noté le technicien. Il n'avait pas beaucoup joué. Dans les premiers matchs, il a raté quelques occasions et cela a affecté sa confiance. Ensuite, l'équipe l'a suivi. L'enthousiasme est une chose, la réalité en est une autre. Il est resté longtemps sans jouer. Que ce soit Jesé ou un autre, tu as besoin de temps pour t'adapter et retrouver la forme. Mais c'est un joueur extraordinaire, avec un énorme potentiel. » Reste à savoir si Jesé le confirmera un jour.