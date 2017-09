Rome : L'après-OL n'est pas tout rose pour Gonalons

Dans : Serie A, OL.

Recruté cet été par l’AS Roma en provenance de l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons n’a pas encore été utilisé en championnat par Eusebio Di Francesco. Barré par la concurrence de Daniele De Rossi et de Kevin Strootman, l’ancien milieu de terrain de l’OL devrait néanmoins avoir rapidement sa chance à en croire le coach du club de la Louve. Devant les médias, l’ancien entraîneur de Sassuolo a expliqué que l’heure de Maxime Gonalons était bientôt venue à Rome.

« Je pense qu’il est temps de mettre Gonalons sur le terrain dès la première minute. Je voulais déjà le faire jouer à Gênes puis contre Sampdoria, puis j’ai choisi d’autres solutions. Il s’est beaucoup amélioré dans les automatismes. Un milieu de terrain, au-delà de l’aspect technique, doit équilibrer l’équipe. Maxime nous donnera un excellent coup de main et montrera qu’il est le joueur que nous avons vu à Lyon » a-t-il lancé. Un véritable message d’espoir et d’encouragement pour l’ancien capitaine des Gones, qui pourra sans doute s’appuyer sur sa polyvalence (défenseur central ou milieu défensif) et sur son comportement irréprochable pour grappiller des minutes au long de la saison. En attendant, les débuts sont tout de même bien plus difficiles que prévu pour l'ancien capitaine de l'OL.