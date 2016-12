Italie : La SuperCoupe revient au Milan AC

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Ce vendredi, la Super Coupe d’Italie opposait la Juventus et le Milan AC à Doha. Dans une rencontre animée, une reprise de Chiellini sur corner a permis aux Piémontais de prendre les devants (1-0, 18e) mais d’un coup de tête subtil, Bonaventure a égalisé pour les Lombards (1-1, 38e). Par la suite, le Milan a multiplié les occasions sans trouver la faille, Bacca manquant notamment quelques énormes opportunités. Tout s’est ensuite joué aux tirs au but, où le Milan AC s’est montré le plus adroit pour s’imposer 4-3. C'est le premier titre milanais depuis 2011.