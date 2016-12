Vexée, l’ex de Nasri pirate son compte et balance des dossiers privés…

Dans : Liga, Foot Europeen.

Samir Nasri ne l’avait sans doute pas vu venir. Après la visite du milieu du FC Séville accompagné de sa petite amie, un institut de soins en Californie, Drip Doctors, a publié une photo du joueur prêté par Manchester City aux côtés d’une employée.

Mais visiblement, cette publication n’a pas plu à tout le monde… Car quelques minutes tard, le compte Twitter de Nasri a été piraté avec la même photo suivie d’un commentaire modifié : « Vous m’avez également fourni un service sexuel complet juste après. Donc les gars, essayez d’obtenir ce service. Cette p…. vient et b…. la même nuit », pouvait-on lire sur la page officielle de l’ancien Marseillais, qui a évidemment effacé ces mots ainsi que les autres phrases du même genre qui ont suivi.

On pouvait croire à une petite blague d’un anti-Nasri, jusqu’au moment où le Français a répondu à cette attaque : « Je ne t’ai jamais trompée en 4 ans et je ne le ferai jamais », a publié le milieu offensif, s’adressant certainement à son ex-compagne Anara Atanes, passée par un autre réseau social pour en rajouter une couche : « Je ne peux simplement pas garder ma b… dans mon pantalon », a-t-elle lâché, toujours en prenant le compte de son "ex". Le retour au vestiaire andalou s’annonce difficile pour Nasri, qui a présenté ses excuses à ses fans pour ce piratage.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu — Drip Doctors (@DripDoctors) 27 décembre 2016