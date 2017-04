Cavani, Suarez, Lacazette, qui est le meilleur n°9 d’Europe ?

Dans : Foot Europeen, Liga, PSG, OL.

Auteur d’un but spectaculaire pour ouvrir le score face à Séville ce mercredi, Luis Suarez a été présenté comme « le meilleur avant-centre d’Europe » par son entraineur Luis Enrique.

De quoi lancer un débat dont s’est saisi la chaine britannique Sky Sports, qui a fait la liste des avant-centres, ce qui exclut donc Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo, qui pourraient prétendre à ce titre de meilleur attaquant de pointe du continent. Ils sont donc 14 à être candidats issus des cinq plus grands championnat, en raison de leur efficacité, de leur taux de conversion des occasions, des buts décisifs ou du nombre de buts en fonction du temps de jeu, de la faculté à marquer des deux pieds et de la tête, ou encore de l’implication dans les buts de leur équipe. Et selon les calculs de Sky Sports, le titre reviendrait bien à Luis Suarez, devant Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubamayeng.

La liste des 14 meilleurs avant-centres d’Europe : Luis Saurez (Barcelone), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma), Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal), Edinson Cavani (PSG), Robert Lewandowski (Bayern), Dries Mertens (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Diego Costa (Chelsea), Anthony Modeste (Cologne), Mauro Icardi (Inter Milan) et Alexandre Lacazette (Lyon)