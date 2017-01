PL : Au coup du scorpion de Giroud, Dugarry préfère un contrôle réussi

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les Anglais étant quasiment les seuls à jouer sans interruption pendant les fêtes, tout le monde avait le regard tourné vers les matchs de ces derniers jours, et qui continuent d’ailleurs cette semaine. De quoi mettre un énorme coup de projecteur sur le but sensationnel marqué par Olivier Giroud, qui a lancé une action de grande envergure d’une talonnade inspirée, avant de conclure avec un coup de scorpion sous la barre. Difficile de faire mieux. Même si le Français a reconnu qu’il y avait une grande part de chance dans ce but, celui-ci a fait l’unanimité sur la planète foot. Sauf pour Christophe Dugarry, qui n’est pas vraiment admiratif, et estime que n’importe qui peut mettre ce but, et qu’il y a des choses bien plus appréciables que cette réalisation dans le football.

« J’aurais rêvé de marquer un but comme ça. Je n’ai jamais mis de but pareil et peut-être que je n'en aurais pas été capable, mais je pense que si. Je pense que beaucoup de gens en sont capables. Sur ce genre de buts, le talent qui existe, c’est le talent d’avoir tenté ce geste. Tu as peut-être une chance sur dix de le réussir. Mais ce but ne correspond pas à ma conception du « génial » dans le football. Pour moi, le « génial », c’est un contrôle de qualité qui t’amène un but facile, un enchaînement de dribbles, une frappe enroulée des 30 mètres… Moi, je veux un geste techniquement maîtrisé du début jusqu’à la fin. C’est ce que j’ai toujours aimé. C’est extraordinaire mais ça ressemble presque plus à de la gymnastique selon moi. L’essence du football, c’est la technique. Maintenant, si on me demande de regarder le but de Giroud 25 fois, je ne vais pas fermer les yeux, je serais ravi. Mais ce n’est pas suffisamment maîtrisé pour dire que c’est le plus beau but qu’on a vu de notre vie. La part de réussite est trop élevée. J’ai un copain qui a mis un but comme ça en amateur et pourtant, je te garantis qu’il a les pieds carrés. Une passe à dix mètres, il ne sait pas te la faire. Mais visuellement, c’est beau, c’est une sorte d’œuvre d’art... », a critiqué le consultant de RMC, qui oublie certainement que si, tout le monde peut, en le tentant 100 fois, finir par réussir un geste compliqué, marquer un tel but à un gardien professionnel est déjà une toute autre histoire.