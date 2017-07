OL-OM : Olivier Giroud parle d'un départ d'Arsenal !

Dans : Premier League, Mercato, OL, OM.

Il y a encore quelques jours, Olivier Giroud refusait d'envisager un départ d'Arsenal, l'attaquant français étant décidé à continuer sa route chez les Gunners. Mais, même s'il est parti dans une longue tournée estivale avec le club londonien, le buteur international tricolore a reconnu ce mercredi que sa situation pourrait considérablement évoluer durant ce mercato. Car Olivier Giroud n'hésite désormais plus à parler d'un possible transfert.

« Je suis toujours un joueur d’Arsenal et comme toujours je vais rester professionnel. Peu importe ce qui se passe autour, je fais mon boulot sur le terrain. Je veux bien me préparer pour la saison qui arrive, il n’y a que ça d’important pour moi. Après c’est bien pour le club d’avoir des attaquants qui ont des qualités différentes, c’est bon d’avoir de la concurrence. Cela permet de progresser. Me concernant, ça fait 5 ans que je suis ici, j’ai eu un super accueil quand je suis arrivé et j’ai passé 5 années incroyables jusque-là et je ne l’oublierai jamais. Peu importe ce qui va se passer, nous verrons le futur, mais je suis toujours un joueur d'Arsenal donc je ne veux pas trop parler de mon avenir. Un départ ? C’est une possibilité pour être honnête. Il n'y a encore rien de clair, mais je suis ici pour la pré-saison. Je voulais faire cette tournée avec Arsenal. Je veux juste bien me préparer pour la prochaine saison et on verra », a indiqué Olivier Giroud alors que les Gunners sont actuellement en Australie. L'OL et l'OM, dont les noms ont été évoqués pour éventuellement faire revenir l'attaquant français, mais surtout Everton, auront entendu le message du buteur d'Arsenal.