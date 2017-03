Nasri a vendu sa maison avec boite de nuit intégrée à Manchester

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Samir Nasri, qui avait signé un énorme contrat de cinq ans avec Manchester City en 2014, n’a vraiment plus aucune raison de revenir dans le Nord de l’Angleterre la saison prochaine.

Actuellement prêté au FC Séville, le milieu de terrain français négocie avec le club andalou pour un transfert définitif qui se ferait à la hauteur de 18,5 ME. Et selon la presse anglaise, les négociations avancent très bien. La preuve, l’ancien marseillais vient de vendre son énorme maison de Manchester, dans la banlieue très chic de la ville, à Alderley Edge. Nasri va récupérer plus de 6 ME avec la vente de cette maison géante, où il a fait construire une boite de nuit au sous-sol, ce qui n’avait pas manqué d’éveiller l’intérêt des tabloïds.

Avec ce montant récupéré, nul doute que le tricolore pourra digérer plus facilement les efforts salariaux que le FC Séville lui demande pour négocier son futur contrat, car le club espagnol n’a pas les moyens de se mettre au niveau de ce qu’il touchait à Manchester City. Mais chez les Citizens, Pep Guardiola ne semble pas prêt à lui donner une seconde chance, ce qui devrait déboucher sur son transfert définitif au FC Séville pendant l’été.