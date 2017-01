MU : « Je leur fais manger leurs couilles », Ibrahimovic est cash

Dans : Premier League.

Critiqué malgré des débuts plutôt convaincants sous le maillot de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic s'en est violemment pris aux consultants anglais...

Après quatre saisons pleines du côté du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic a fait le difficile pari de rejoindre le plus grand championnat au monde à 35 ans. Si certains ont encore des doutes sur l'apport du Suédois au sein du groupe de José Mourinho, les statistiques parlent pour lui. Deuxième meilleur buteur de Premier League derrière Diego Costa, avec 12 buts en 19 journées, l'attaquant scandinave fait pourtant taire tout le monde. Ultra-compétitif depuis la fin du mois de novembre, Ibra a prouvé que sa période creuse entre septembre et octobre n'était qu'un petit passage à vide. Et en plein Boxing Day, durant lequel il a déjà marqué un but et délivré trois passes décisives contre Sunderland (3-1) et Middlesbrough (2-1), l'ancien joueur parisien a démonté les consultants anglais avec rancoeur.

« Je me sens bien. Je ne sais pas combien d’années il me reste, mais je me régale encore. Je suis venu en Premier League et tout le monde pensait que ce ne serait pas possible, mais comme à chaque fois, je leur fais manger leurs couilles. Cela me donne beaucoup d’énergie, croyez-moi, parce qu’ils sont payés à dire de la merde et moi je suis payé pour jouer au football. C’est comme ça que j’apprécie les choses. Chaque année, les clubs de Premier League m’ont appelé et je ne le sentais pas. Je voulais venir quand tout le monde pensait que j’étais dépassé », a lancé, dans les colonnes du Daily Mail, Ibrahimovic, qui envoie donc sa première grosse pique en 2017 vers ses détracteurs.