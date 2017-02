Man United : Sans pitié pour Martial, Mourinho ne tient pas sa promesse

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ecarté pour le match de Premier League contre Stoke City (1-1, 22e journée), l’attaquant de Manchester United Anthony Martial avait reçu un message clair de son manager José Mourinho avant d’affronter Wigan en FA Cup le week-end dernier.

« Il jouera dimanche, et s'il joue magnifiquement bien, il jouera le prochain match contre Hull City. C'est simple », avait annoncé le Portugais. Résultat, les Red Devils ont surclassé leur adversaire (4-0) notamment grâce à une belle prestation du Français, auteur de deux passes décisives. Suffisant pour retrouver le onze de départ face à Hull City ce mercredi (21h) ? Toujours pas.

« Il en a fait assez pour être... sur le banc, a commenté Mourinho. Il doit faire mieux que ceux qui sont en concurrence avec lui pour les mêmes postes. C'est un secteur où nous avons de très nombreuses options. Voulez-vous que je sorte Mkhitaryan, élu homme du match (contre Wigan) et auteur d'une super partie ? Les joueurs se choisissent eux-mêmes. Je suis seulement là pour analyser leurs performances, et essayer d'être juste. » L’Arménien sera donc de nouveau titularisé aux côtés de Juan Mata et Zlatan Ibrahimovic, au détriment de Martial qui doit commencer à se poser des questions.