Chelsea : Kanté est un joueur de classe mondiale s'enflamme Conte

Titulaire indiscutable à Chelsea, Ngolo Kanté a livré un nouveau match XXL samedi après-midi lors de la victoire des Blues sur Leicester (1-2). Buteur, l’international français a brillé au King Power Stadium, son ancien stade. Après la rencontre, Antonio Conte s’est félicité de la progression de l’ancien milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, qui a évolué dans l’utilisation du ballon selon l’ancien sélectionneur de l’Italie.

« N'Golo (Kanté) a fait un super match. On est habitué maintenant, mais il s'est amélioré dans son jeu de passes et à la finition. C'est très important de voir que ce joueur continue de progresser étape par étape. Il travaille beaucoup ses points faibles et je crois qu'aujourd'hui, N'Golo est un joueur de classe mondiale » a confié le manager du champion d’Angleterre en titre. Pour rappel, l’ancien pilier de Leicester a été élu meilleur joueur de Premier League la saison dernière. Alors s’il continue à progresser…