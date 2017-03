Arsenal : Wenger, les fans n'en peuvent plus, les actionnaires l'adorent

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Cela se tend sérieusement au sujet de l’avenir d’Arsène Wenger. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le manager des Gunners a expliqué qu’il ferait le point avec ses dirigeants en fin de saison, mais qu’il comprenait la déception des supporters qui ont demandé son départ ces dernières semaines et notamment ce mardi après la nouvelle humiliation face au Bayern Munich (10-2 sur l’ensemble des deux matchs). Des déclarations perçues comme un premier pas vers un départ, et qui ont fait grandir la rumeur. Au point de provoquer une déclaration officielle de Sir Chips Keswick, le président d’Arsenal.

« Nous sommes totalement conscients des sujets qui concernent actuellement le club, et nous comprenons ce débat. Nous respectons le fait que les fans ont le droit d’avoir des opinions divergentes des nôtres, mais nous gérerons toujours ce grand club de football avec les meilleurs intérêts sur le long terme à cœur. Arsène a un contrat jusqu’à la fin de la saison. Tout décision prise à ce sujet sera communiquée en temps et en heure », a fait savoir le club londonien. En résumé, les actionnaires du club londonien adorent leur manager français, grâce à qui le club fait des profits records et se qualifie pour la Ligue des Champions chaque saison, même si les titres majeurs ne sont pas au rendez-vous. Et ça, ça dérange surtout les fans des Gunners…