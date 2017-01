Arsenal : Giroud taillé par des fans pour sa célébration à 3-3

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Mardi soir, Olivier Giroud a évité une cuisante défaite à Arsenal en égalisant contre Bournemouth (3-3) alors que l'on jouait les ultimes minutes du match et que les Gunners revenaient de loin (3-0). Mais en se lançant dans une longue célébration avec son fameux coup du scorpion, l'attaquant français n'a pas du tout fait plaisir aux supporters des Gunners. Car ces derniers ne se contentaient pas du point du nul et ont rapidement fait savoir via les réseaux sociaux qu'ils auraient préféré qu'Olivier Giroud s'empresse de revenir dans son camp et tente de marquer le but de la victoire dans les ultimes secondes plutôt que de célébrer son but égalisateur.