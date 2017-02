Officiel : Bentaleb transféré à Schalke 04

Dans : Bundesliga, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Milieu de terrain formé en partie à Lille mais aussi en Belgique et à Dunkerque, Nabil Bentaleb s’est fait connaitre à Tottenham, où il a évolué pendant deux saisons avant d’être prêté à Schalke 04. Très inspiré avec le club allemand, l’international algérien a été définitivement transféré ce vendredi, comme l’option d’achat inclus dans le prêt le prévoyait. Le montant du transfert serait de plus de 20 ME.